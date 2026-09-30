Lodosako sokamuturrean zauritutako emakume bat hil da
Igandeko saioan, zezenetako batek gaztea zegoen hesiaren aurka egin zuen eta zauri larriak eragin zizkion.
Lodosako Udalak jakitera eman duenez, joan den igandeko sokamuturrean zauritu zen Guardiako emakume gaztea hil egin da asteazken honetan. Ondorioz, udalak bi dolu-egun ezarri ditu eta banderak haga erdian jarriko ditu, dolua eta errespetua adierazteko.
Joan zen igandean, ekitaldiko animalietako batek neska zegoen hesiaren inguruaren aurka egin zuen. Gazteak zauri larriak izan zituen eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Bertan hil da.
Sare sozialen bidez zabaldutako komunikatuan, el Udalak "atsekabe handiena" azaldu du "min izugarria eragin duen galera honen aurrean". Lodosako udalbatzaren eta herritar guztien izenean, "doluminak, elkartasuna eta maitasuna" helarazi dizkie hildako gaztearen senideei, maiteei eta hurbilekoei.
Era berean, Lodosako Zezenaren aldeko Peña Lodosaren bitartez herriarekin lotura handia zuen familiari babesa emateko eskatu die herritarrei.