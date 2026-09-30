Munduko energia-kontsumoaren 40 urteko beroaren baliokidea xurgatu zuten iaz ozeanoek
Horrela jaso du azken Copernicus txostenak. Uraren tenperaturaren igoeran ondorioz, ekosistemak aldatzen dira, itsasoko bero-bolada eta ekaitz gehiago izaten dira, eta itsasoaren maila igotzen da.
Ozeanoek 23 zettajulu gehiago xurgatu zituzten 2025ean, hau da, gizateriak urte horretan kontsumitutako energia guztia berrogei aldiz, Europar Batasuneko Copernicus Itsas Zerbitzuaren Ozeanoaren Egoerari buruzko hamargarren txostenaren arabera.
Mercator Ocean Internationalek Europako Copernicus programarako Europako eta munduko 125 zientzialariren ekarpenekin egindako azterlanaren arabera, bero ozeanikoaren igoera bizkortu egin da 1960tik, eta planetako itsasoetan gero eta aldaketa sakonagoak izan direla ohartarazten du.
Zettajulio bat 10 joulioren baliokidea da. Unitate hori oso energia kantitate handiak adierazteko erabiltzen da, ozeanoek metatutako beroa, esaterako.
"Ozeanoa eraldatzen ari da gure begien aurrean: berotzea, itsas mailaren igoera eta ekosistemen degradazioa epe luzerako aldaketa esanguratsu baten seinale dira", adierazi du Pierre Bahurel Mercator Ocean Internationaleko zuzendari nagusiak.
Ez da soilik gainazala berotzen
Copernicusek azpimarratu duenez, uraren tenperaturaren igoerak itsasoko bero-boladak elikatzen ditu, ekaitzak areagotu ditzake eta itsasoaren maila igotzen laguntzen du, uraren hedapen termikoaren bidez, ekosistemak aldatzeaz gain.
2024an, adibidez, Mediterraneoak eta Itsaso Beltzak itsas bero-bolada errekorrak erregistratu zituzten, batzuk hogeita hamar egunetik gorakoak eta batez bestekoa baino 4,6 gradu zentigradutik gorakoak.
Ikertzaileek gainazalaren behaketak eta 40 metro inguruko sakonerainoko bero-edukiaren neurketak konbinatu zituzten, eta energia horren kantitate esanguratsu bat gainazalaren azpian ezkutatuta egon daitekeela egiaztatu zuten; beraz, gainazaleko tenperaturek ez dute berez berotzearen magnitude osoa erakusten.
Mediterraneoko batez besteko tenperatura epe luzeko erreferentzia baino 1,23 gradu handiagoa izan zen 2024an, eta itsaso horren ekialdean erregistratu ziren itsas bero-boladarik muturrekoenak 2002tik, txostenean jasotako datuen arabera.
Itsas maila etengabe igotzen da
Gainera, bero-metaketa bat dator munduko ozeanoko beste aldaketa batzuekin.
Itsasoaren batez besteko maila globala urteko 3,8 milimetroko erritmoan handitu zen 1999 eta 2025 bitartean, eta azken aldian, 2012 eta 2025 bitartean, abiadura hori urteko 4,2 milimetrora iritsi zen.
Aldi berean, ozeanoak % 17 inguru azido gehiago bihurtu ziren 1985 eta 2025 artean.