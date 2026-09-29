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100 egun Ander gabe, eta galdera asko erantzuteke
Gaur, 100 egun dira Santurtziko Udaltzaingoak Ander atxilotu zuela taser pistola erabilita. Ospitalera konorterik gabe heldu zen, eta handik bi egunera, hil egin zen.
Familiak borroka judiziala hasi du, erantzukizunak eskatzeko, bai udaltzaingoari, bai udalari. Argi dute udaltzainek aipatu izan balute taser pistola erabili zutela, osasun zerbitzuen jarduna oso bestelakoa litzatekela.
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