HONDARRIBIA
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Martxa eta elkarretaratzea Hondarribian, udaltzain batek tiroz hil zuen gizonaren omenez

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Senegaldarren komunitateak eta Mankosengal elkarteak justizia eskatu dute Babacar Wellerentzat. Bere heriotza "porrot kolektiboa" izan dela azpimarratu dute, gaixo zegoen pertsona baten aurrean behar bezala erantzuten ez delako asmatu. Larunbatean beste elkarretaratze bat egingo dute 17:00etatik aurrera.

Hondarribia Gizartea

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