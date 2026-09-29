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Marcha y concentración en Hondarribia, en homenaje al hombre que murió por disparos de un policía municipal
La comunidad senegalesa y la asociación Mankosengal han pedido justicia para Babacar Welle y han subrayado que su muerte es un "fracaso colectivo". La asociación ha convocado otra concentración para el sábado a las 17:00 horas.
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