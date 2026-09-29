HONDARRIBIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Marcha y concentración en Hondarribia, en homenaje al hombre que murió por disparos de un policía municipal

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La comunidad senegalesa y la asociación Mankosengal han pedido justicia para Babacar Welle y han subrayado que su muerte es un "fracaso colectivo". La asociación ha convocado otra concentración para el sábado a las 17:00 horas. 

Hondarribia Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X