Los océanos absorbieron en 2025 el calor equivalente a 40 años de consumo energético mundial

Los océanos absorbieron en 2025 unos 23 zettajulios adicionales de energía, una cantidad equivalente a unas cuarenta veces toda la energía consumida por la humanidad durante ese mismo año, según el décimo Informe sobre el Estado del Océano del Servicio Marino de Copernicus de la Unión Europea.

El estudio, elaborado por Mercator Ocean International para el programa europeo Copernicus con aportaciones de 125 científicos de Europa y del resto del mundo, constata que el aumento del contenido de calor oceánico se ha acelerado desde 1960 y advierte de cambios cada vez más profundos en los mares del planeta.

Un zettajulio equivale a 10²¹ julios, una unidad utilizada para expresar cantidades extraordinariamente grandes de energía, como el calor acumulado por los océanos.

"El océano se está transformando ante nuestros ojos: el calentamiento, la subida del nivel del mar y la degradación de los ecosistemas son señales interconectadas de un cambio significativo y a largo plazo", señaló el director general de Mercator Ocean International, Pierre Bahurel.