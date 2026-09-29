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100 días sin Ander y muchas preguntas sin respuesta
Euskaraz irakurri: 100 egun Ander gabe, eta galdera asko erantzuteke
Hoy hace 100 días que la Policía Local de Santurtzi detuvo a Ander con una pistola taser. Llegó al hospital inconsciente y dos días después falleció. La familia ha iniciado una batalla judicial para exigir responsabilidades, tanto a la policía local como al Ayuntamiento. Lo que sí tienen claro es que, si los policías locales hubieran mencionado que utilizaron la pistola taser, la actuación de los sanitarios hubiera sido muy distinta.
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