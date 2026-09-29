Hoy hace 100 días que la Policía Local de Santurtzi detuvo a Ander con una pistola taser. Llegó al hospital inconsciente y dos días después falleció. La familia ha iniciado una batalla judicial para exigir responsabilidades, tanto a la policía local como al Ayuntamiento. Lo que sí tienen claro es que, si los policías locales hubieran mencionado que utilizaron la pistola taser, la actuación de los sanitarios hubiera sido muy distinta.