Detenido un hombre de 72 años en Pamplona acusado de un delito de violencia machista

La Policía Foral ha detenido a un hombre de 72 años relacionado con el atrincheramiento en una vivienda del Casco Viejo de Pamplona donde amenazó a su pareja. El hombre, que constaba como desaparecido y sobre el que pesaba una orden de detención desde ayer, ha accedido a entregarse tras una intensa negociación telefónica, según ha informado la Policía Foral.

Sobre las 10:00 horas del martes en la central de emergencias SOS Navarra se recibió un aviso por la supuesta presencia de un varón posiblemente armado y atrincherado en una vivienda del Casco Viejo de Pamplona por un caso de violencia machista, lo que llevó a desplegar un dispositivo policial en la zona, que fue acordonada.

Al acceder al inmueble la Policía Foral constató que el hombre ya no se encontraba en su interior. La víctima había conseguido previamente eludir al presunto agresor y se encontraba a salvo.

La operación abierta en ese momento ha concluido esta madrugada, con éxito gracias a una mediación telefónica en la que el implicado ha accedido a deponer su actitud y entregarse a la Policía Foral de manera voluntaria y segura.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias por un posible delito de violencia de género y su posterior puesta a disposición judicial.