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Detenido un hombre de 72 años en Pamplona acusado de un delito de violencia machista

La Policía Foral activó ayer un dispositivo de seguridad en el Casco Viejo ante la sospecha de que el hombre pudiera haberse atrincherado en el interior, tras amenazar a su pareja. Los agentes constataron después que no se encontraba en el domicilio.
Pamplona atrincheramiento
Despliegue de la Policía Foral ayer en el Casco Viejo de Pamplona. Foto: Policía Foral
Euskaraz irakurri: 72 urteko gizon bat atxilotu dute Iruñean, indarkeria matxista  egotzita

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Foral ha detenido a un hombre de 72 años relacionado con el atrincheramiento en una vivienda del Casco Viejo de Pamplona donde amenazó a su pareja. El hombre, que constaba como desaparecido y sobre el que pesaba una orden de detención desde ayer, ha accedido a entregarse tras una intensa negociación telefónica, según ha informado la Policía Foral.

Sobre las 10:00 horas del martes en la central de emergencias SOS Navarra se recibió un aviso por la supuesta presencia de un varón posiblemente armado y atrincherado en una vivienda del Casco Viejo de Pamplona por un caso de violencia machista, lo que llevó a desplegar un dispositivo policial en la zona, que fue acordonada.

Al acceder al inmueble la Policía Foral constató que el hombre ya no se encontraba en su interior. La víctima había conseguido previamente eludir al presunto agresor y se encontraba a salvo.

La operación abierta en ese momento ha concluido esta madrugada, con éxito gracias a una mediación telefónica en la que el implicado ha accedido a deponer su actitud y entregarse a la Policía Foral de manera voluntaria y segura. 

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias por un posible delito de violencia de género y su posterior puesta a disposición judicial.

Violencia machista Pamplona Casco Antiguo de Pamplona Sociedad Navarra

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