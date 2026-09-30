Una avería de un camión en la N-1, a la altura del kilómetro 437 en Tolosa, sentido Irun, está provocando retenciones de 2 kilómetros. Un carril permanece cortado mientras se trabaja para retirar el vehículo.

La avería se ha producido en la N-1, en el punto kilométrico 437, en el término municipal de Tolosa y en dirección a Irun.

Como consecuencia de la incidencia, uno de los carriles permanece cerrado al tráfico, lo que está generando retenciones de alrededor de 2 kilómetros en este tramo de la carretera.

Se recomienda extremar la precaución y adaptar la velocidad al circular por la zona.