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Un carril cortado y al menos dos kilómetros de retenciones en la N-1 en Tolosa
Una avería de un camión en el kilómetro 437 de la N-1, en Tolosa y en sentido Irun, mantiene un carril cortado y está provocando 2 kilómetros de retenciones en la zona.
Euskaraz irakurri: Trafikoa: auto-ilarak N-1 errepidean, Tolosan
Una avería de un camión en la N-1, a la altura del kilómetro 437 en Tolosa, sentido Irun, está provocando retenciones de 2 kilómetros. Un carril permanece cortado mientras se trabaja para retirar el vehículo.
La avería se ha producido en la N-1, en el punto kilométrico 437, en el término municipal de Tolosa y en dirección a Irun.
Como consecuencia de la incidencia, uno de los carriles permanece cerrado al tráfico, lo que está generando retenciones de alrededor de 2 kilómetros en este tramo de la carretera.
Se recomienda extremar la precaución y adaptar la velocidad al circular por la zona.
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