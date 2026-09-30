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Itxitako erreia ireki dute berriro N-1 errepidean, Tolosan
Kamioi batek matxura izan du N-1 errepideko 437. kilometroan, Tolosan, Irungo noranzkoan. Errei bat itxita egon da eta gutxienez 2 kilometroko auto-ilarak sortu dira. 08:00ak pasata, erreia ireki dute berriro, eta zirkulazioa normaltasunera itzuli da.
Kamioi batek matxura izan du N-1 errepideko 437. kilometroan, Tolosan, Irungo noranzkoan. Errei bat itxita egon da eta gutxienez 2 kilometroko auto-ilarak sortu dira. 08:00ak pasata, erreia ireki dute berriro, eta zirkulazioa normaltasunera itzuli da.
Matxura N-1 errepidean izan da, 437. kilometroan, Tolosan, eta Irunerako noranzkoan.
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