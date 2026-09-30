SARIEN GALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Goya sarien gala Iruñean izango da, otsailaren 6an

Espainiako Zinema Akademiak iragarri duenez, Goya sarien 41. edizioaren ekitaldia Nafarroa Arenan izango da, Iruñean, otsailaren 6an.

La actriz Nagore Aranburu, recoge el Goya a mejor Actriz de reparto por 'Los domingos' en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados de manera anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) con el objetivo de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades tanto técnicas como creativas del cine español. David Zorrakino / Europa Press 28/2/2026

Nagore Aranburuk bere Goya jaso zuenekoa. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Goya sarien 41. edizioa Iruñean izango da, Fernando Mendez Leite Zinema Akademiako presidenteak iragarri duenez.

Iragarpena Zinema Akademiaren Madrilgo egoitzan egin da, ekitaldi batean, eta bertan konfirmatu dute Nafarroa Arena izango dela sari-banaketaren agertokia.

Iaz Bartzelonan egin zen, Centre de Convencions Internacional de Barcelonako (CCIB) Auditori Fòrum aretoan.

Azken galan, Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos lanak Film Onenaren, Zuzendaritza Onenaren eta Jatorrizko Gidoiaren sariak irabazi zituen. Bestalde, Oliver Laxek zuzendutako Sirat filmak lortu zituen sari gehien; sei, guztira.

2019. urteaz geroztik, Goya sarien banaketaren egoitza aldatu egiten da urterik urte. Sevillan (2019 eta 2023), Malagan (2020 eta 2021), Valentzian(2022), Valladoliden (2024) eta Granadan (2025) ere banatu dira.

Iruñea Goya Sariak 2026 Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X