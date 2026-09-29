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Catherine Zeta-Jones: "Euskal Herrian horrenbeste denbora pasatzeak bertakoengana eta garenaren harrotasunera lotu ninduen"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Catherine Zeta-Jones aktoreak 'Kill Jackie', Bilbon filmatutako telesaila, aurkeztu du Euskalduna Jauregian, eta nazioartean lehen aldiz. Aurkezpenaren aurretik, Dani Alvarez lankideak elkarrizketa sakon bat egin dio. Zeta-Jonesen esanetan, Euskal Herrian etxean bezala sentitu da, Galesen bezala.

Bilbo Zinema

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