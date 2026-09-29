Catherine Zeta-Jones: ‘Pasar tanto tiempo en el País Vasco me unió a su gente y al orgullo de ser quienes somos’

La actriz Catherine Zeta-Jones ha presentado, con una gran gala y alfombra roja en el Palacio Euskalduna de Bilbao y en primicia internacional, la serie 'Kill Jackie', rodada en Bilbao y en hasta 15 localidades del territorio. Antes de la presentación, nuestro compañero Dani Álvarez le ha hecho una entrevista en profundidad. Zeta-Jones asegura que en el País Vasco se ha sentido como en casa, como en su Gales natal.