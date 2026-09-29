Aurkezpena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Catherine Zeta-Jones: "Bilbori buruzko bidaia kaiera da 'Kill Jackie'"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Galestar aktore eta produktoreak Kill Jackie batez ere Bizkaian filmatu den seriea aurkeztu du gaur Bilbon. Telesaila 2027an ikusi ahal izango da EITBn.

Aktoreak Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X