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Catherine Zeta-Jones: "Bilbori buruzko bidaia kaiera da 'Kill Jackie'"
Galestar aktore eta produktoreak Kill Jackie batez ere Bizkaian filmatu den seriea aurkeztu du gaur Bilbon. Telesaila 2027an ikusi ahal izango da EITBn.
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