5 urteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati, neskato adingabe bati ukituak egiteagatik, Lizarraldean
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Probintzia Auzitegiak Lizarraldeko herri batean 9 urteko neskato bati ukituak egin zizkion gizonari martxoan ezarritako 5 urte eta egun bateko espetxe zigorra.
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Zibileko eta Zigor-arloko Salak berretsi egin du Probintzia Auzitegiak Lizarraldeko herri batean 9 urteko neskato bati ukituak egin zizkion gizonari martxoan ezarritako 5 urte eta egun bateko espetxe zigorra.
Epaiaren arabera (Auzitegi Gorenean errekurritu daiteke), 16 urteko neskari egindako sexu-abusuaren delituaren egileak, ezin izango du biktimarekin harremanetan jarri, ezta harengana hurbildu ere, 300 metrora baino gutxiagora, 8 urtez.
Gainera, auzipetuak, zortzi urte horiek pasata, 5 urte bete beharko ditu zaintzapeko askatasunean. Horrez gain, adingabeari 6.000 euroko kalte-ordaina egin beharko dio.
Auzipetuak hiru aldiz egin zizkion ukituak, gutxienez birritan 2020ko martxoa baino lehen, eta beste behin 2021eko abuztuan. Adingabeak ondoez emozionala izan zuen eta laguntza psikologikoa jaso zuen gertaeren ondoren.