Condenado a 5 años de prisión un acusado por tocamientos a una niña en Tierra Estella

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 5 años y un día de prisión impuesta el pasado marzo por la Audiencia Provincial a un acusado que realizó tocamientos a una niña de 9 años en una localidad de Tierra Estella.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado, autor de un delito continuado de abuso sexual sobre una menor de 16 años no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante 8 años.



Además, el procesado deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 5 años. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la menor con 6.000 euros por el daño moral.



El encausado perpetró los tocamientos en tres ocasiones, dos al menos con anterioridad a marzo de 2020 y una en agosto de 2021. La menor presentó malestar emocional y recibió apoyo psicológico tras los hechos.

