El policía municipal que mató de un disparo a un ciudadano senegalés en Hondarribia, apartado del servicio

El policía local de Hondarribia que mató de un disparo al ciudadano senegalés, Babacar Welle, el lunes, ha sido apartado del servicio y su arma reglamentaria le ha sido retirada, han informado fuentes sindicales.



Welle, de 46 años, murió tras ser disparado por un guardia municipal mientras intentaba agredir con un cuchillo a una agente de la Ertzaintza, tras haber amenazado previamente con el arma blanca a varias personas en un establecimiento hostelero.



No obstante, según ha explicado Euspel, sindicato que ha asumido la defensa jurídica del agente, el guardia no ha sido apartado por un tema "disciplinario", sino que se trata de un procedimiento habitual en este tipo de situaciones.



Cuando se produce un incidente de este tipo, explica Euspel, a los policías se les ofrece la posibilidad de tomarse unas vacaciones, se les proporciona días de permiso o se cogen la baja, aunque en el caso concreto de este policía, debido a la Ley de Protección de Datos, el sindicato desconoce que fórmula se ha utilizado.

El asunto está aún en fase de instrucción policial, que está siendo desarrollada por la Ertzaintza y todavía en un momento previo al inicio de la instrucción judicial.



El sindicato ha trasladado a este guardia todo el "apoyo" de su central, al tiempo que ha recordado que lo que ha hecho es "salvar la vida de una compañera" aunque "por desgracia ha perdido la vida otro ser humano".



Desde Euspel han dicho, además, coincidir con el alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, en que en este caso "han fallado las instituciones".



Se trataba de "alguien con problemas mentales y había que haber adoptado muchas medidas antes de llegar a eso y que alguien pueda correr por la calle con un cuchillo", ha recalcado.