Los grupos parlamentarios comienzan a clarificar su voto a los decretos de vivienda

El Gobierno de España llevará dos decretos de vivienda este viernes al Congreso de los Diputados. El primero ya ha sido publicado en el BOE. El segundo, que incluye la propuesta de Sumar de prorrogar automáticamente los alquileres, despierta mayores recelos entre los grupos, y se publicará mañana, jueves.

Como es natural, tanto el PSOE como Sumar, los dos partidos que integran el Gobierno de España, en cuyo seno se han acordado los dos decretos por separado, votarán que sí a ambas propuestas.



¿Qué votarán los socios del Gobierno a los decretos sobre vivienda?

Entre los partidos vascos, ninguno ha desvelado su voto. El primer decreto incluye la regulación de los alquileres de temporada, reclamada tanto por EH Bildu como por PNV. También establece la limitación de la prórroga de alquileres a inquilinos que estén al corriente del pago, matiz que pedía tener en cuenta el PNV. Sin embargo, no menciona la modificación de la Ley del Suelo, como reclaman los jeltzales.

Por su parte, el segundo decreto, sobre la prórroga automática, es una medida que ha reclamado EH Bildu. Además, la coalición habla de “hacer esfuerzos para alcanzar consensos” y ha criticado al PNV por votar en contra de las leyes de vivienda. Maribel Vaquero, portavoz jeltzale en el Congreso, ha asegurado que no se pronunciarán hasta no conocer completamente los dos textos, aunque se ha mostrado abierta a apoyar el primero.

En cuanto al resto de los socios, ERC ha confirmado que votará a favor de ambos decretos, aunque los ve “claramente insuficientes”. Según su líder, Oriol Junqueras, las medidas del Gobierno deberían ir “mucho más allá”, pero tendrán el apoyo de los republicanos. Posteriormente, el portavoz Gabriel Rufián ha matizado que el grupo revistará “hasta la última coma” antes de decidir su voto.

Junts tampoco ha aclarado cuál será su posición. Su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, no tomarán la decisión hasta no analizar los textos. El primer decreto incluye algunas medidas planteadas también por Junts. En cualquier caso, también ha criticado la inclusión de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos porque esa norma ya se está tramitando como proyecto de ley.

Podemos no ha desvelado oficialmente su voto, aunque se opone frontalmente a la tramitación en forma de dos decretos, una “trampa” para contener las movilizaciones, por lo que ha pedido al Gobierno que los retire y traiga un decreto completo con “medidas estructurales”.

BNG ha criticado que se presenten dos decretos diferenciados, pero ha confirmado que apoyará ambos.

Para Compromís, que no ha desvelado su voto, es una decepción que haya dos decretos, y leerá la “letra pequeña”, pues ha criticado las bonificaciones fiscales a los propietarios.

Coalición Canaria tampoco ha desvelado su voto, que incluye medidas contra los desahucios, como pedía, mientras también reclama que no se penalice a los “pequeños propietarios”.

¿Cómo se posiciona la oposición ante los decretos de vivienda?

Entre la oposición al Gobierno, el PP, que no suele desvelar el voto previamente, ha confirmado que votará en contra de los decretos, a los que considera una “trampa”. Alberto Núñez Feijóo asegura que, con los decretos, las personas vulnerables no podrán alquilar una vivienda porque ningún propietario querrá arrendarlas.

Vox también votará en contra, porque generarán “menos oferta” y “más demanda”.