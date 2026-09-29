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Sánchez dice haber hecho su parte en Vivienda y pide a los grupos que hagan la suya
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dicho este martes que, con los dos reales decretos en materia de la vivienda, el Ejecutivo ha "escuchado a la gente" y ha hecho su parte. Asimismo, ha asegurado que del PP y Vox no puede esperar nada, por lo que ha pedido al resto de grupos que hagan la suya y apoyen esas medidas.
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