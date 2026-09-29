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Sánchez dice haber hecho su parte en Vivienda y pide a los grupos que hagan la suya

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MADRID, 03/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis en Ceuta. EFE/ Chema Moya
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitzaren ildotik bere esku dagoen guztia egin duela esan du Sanchezek eta taldeei berea egiteko eskatu die

EITB

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dicho este martes que, con los dos reales decretos en materia de la vivienda, el Ejecutivo ha "escuchado a la gente" y ha hecho su parte. Asimismo, ha asegurado que del PP y Vox no puede esperar nada, por lo que ha pedido al resto de grupos que hagan la suya y apoyen esas medidas.

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