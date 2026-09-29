Etxebizitza
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Etxebizitzaren ildotik bere esku dagoen guztia egin duela esan du Sanchezek eta taldeei berea egiteko eskatu die

Iragarkia
MADRID, 03/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis en Ceuta. EFE/ Chema Moya
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astearte honetan esan duenez, etxebizitzaren inguruko bi errege-dekretuekin, Gobernuak "jendeari entzun dio" eta bere esku dagoena egin du. Halaber, PP eta Voxetik ezin dutela ezer espero ziurtatu du, eta gainerako taldeei neurri horiek babesteko eskatu die.

Etxebizitza Pedro Sanchez Espainiako gobernua Politika

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