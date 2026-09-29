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Etxebizitzaren ildotik bere esku dagoen guztia egin duela esan du Sanchezek eta taldeei berea egiteko eskatu die
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astearte honetan esan duenez, etxebizitzaren inguruko bi errege-dekretuekin, Gobernuak "jendeari entzun dio" eta bere esku dagoena egin du. Halaber, PP eta Voxetik ezin dutela ezer espero ziurtatu du, eta gainerako taldeei neurri horiek babesteko eskatu die.
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