Etxebizitza
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Denis Itxasok etxebizitzari buruzko dekretuak babesteko eskatu die euskal alderdiei

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak adierazi duenez, "Eusko Jaurlaritzak balorazio positiboa" egin du taldeen "sintesi eta konpromiso ahalegin honen inguruan". "Espero dut ostiral honetan dekretu bat edo bi onartu eta baliozkotzea, gizarte osoarentzat onuragarriak baitira", esan du. Sailburu sozialistaren arabera, "posible da akordioak jarrera ezberdinetatik lortzea" eta alkate sozialistek EH Bildurekin eta EAJrekin lortutakoak aipatu ditu.

Itxasoren ustez, onartuz gero, Erandioko eta Donostiako Benta Berri auzoko familien egoera konpontzen lagunduko dute dekretu horiek.

Eusko Jaurlaritza Etxebizitza PSE EE Politika

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