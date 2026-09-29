Denis Itxaso pide a los partidos vascos que apoyen los decretos sobre vivienda del Gobierno central

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha afirmado que "el Gobierno Vasco hace una valoración positiva de este esfuerzo de síntesis y de compromiso que hacen los grupos para, ojalá, poder aprobar y convalidar este viernes uno o dos decretos, que son beneficiosos para el conjunto de la sociedad". Según el consejero socialista, "es posible llegar a acuerdos desde posiciones distintas" y ha puesto como ejemplo los acuerdos a los que se llegan tanto con alcaldes socialistas como de EH Bildu y de PNV.

En su opinión si se aprueban, ayudarían a resolver la situación de las familias de Erandio y las de del barrio Benta Berri de Donostia.