Oyarzabal dejará la presidencia del PP de Álava, tras diez años en el cargo

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, cree que el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y designado ya candidato a la Alcaldía, Iñaki García Calvo, es "la mejor opción" para tomar las riendas del partido en este territorio.



En el próximo congreso del PP de Álava, que se celebrará el 14 de noviembre, Oyarzabal dejará la presidencia tras diez años en el cargo porque "ha llegado la hora de dar paso a una nueva generación". Además, ahora siente "ilusión de poder defender a Álava en el Congreso de los Diputados".



En rueda de prensa ha asegurado que tras comunicar al partido su decisión de no continuar al frente de los populares alavesas, no pidió "nada" y que no supo hasta la semana pasada que la dirección nacional de partido contaba con él para las Cortes Generales.



Oyarzabal, que se ha comprometido a terminar la legislatura en las Juntas Generales, cree que el PP tiene una nueva generación de dirigentes "preparados para liderar el cambio que necesita Vitoria-Gasteiz y Álava".



Corresponderá a la dirección que salga de esa cita, ha añadido, decidir quién encabeza la candidatura popular a diputado general, que en las anteriores elecciones forales lideró el propio Oyazarbal.





