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Pradales aboga por una Justicia "rápida, entendible, pero también criticable", y que garantice derechos lingüísticos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek Justizia "azkarra, ulergarria, baina baita kritikagarria ere" aldarrikatu du, hizkuntza-eskubideak bermatuko dituena

Última actualización

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por una Justicia "rápida, entendible, pero también criticable", y que garantice los derechos lingüísticos en Euskadi, porque "nadie imaginaría que un juicio no se pudiera celebrar exclusivamente en castellano debido a que un juez, fiscal o abogado no supiera español". "¿Por qué hemos de admitir lo contrario con el euskera?", ha preguntado.

Imanol Pradales Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Política

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