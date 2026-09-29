Pradales aboga por una Justicia "rápida, entendible, pero también criticable", y que garantice derechos lingüísticos

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por una Justicia "rápida, entendible, pero también criticable", y que garantice los derechos lingüísticos en Euskadi, porque "nadie imaginaría que un juicio no se pudiera celebrar exclusivamente en castellano debido a que un juez, fiscal o abogado no supiera español". "¿Por qué hemos de admitir lo contrario con el euskera?", ha preguntado.