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Pradalesek Justizia "azkarra, ulergarria, baina baita kritikagarria ere" aldarrikatu du, hizkuntza-eskubideak bermatuko dituena
Imanol Pradales lehendakariak Justizia "azkar, ulergarri eta kritikagarri" baten alde egin du, Euskadiko hizkuntza eskubideak bermatuko dituena, izan ere, "inork ez luke imajinatuko epaiketa bat gaztelaniaz egiterik ez dagoenik, epaile, fiskal edo abokatu batek espainola ez jakiteagatik". "Zergatik onartu behar dugu kontrakoa euskararekin? ", galdetu du.
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