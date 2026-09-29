Ayusok 48 ordu eman dizkio Espainiako Gobernuari Soleko kanpalekua husteko
Madrilgo Erkidegoak Espainiako Gobernuaren Ordezkaritza auzitara eramateko mehatxua egin du. Gobernuari eta Barne Ministerioari "ezer ez egitea" leporatzen die.
Madrilgo Erkidegoak 48 orduko ultimatuma eman dio astearte honetan Gobernuaren Ordezkaritzari, Puerta del Solen jarritako kanpalekua husteko agindua eman dezan. Protesta etxebizitzaren krisiaren ondorioz eta Maricarmen Abascal 87 urteko emakumearen etxegabetzearen aurka antolatu da.
Miguel Angel Garcia Madrilgo Gobernuaren bozeramaileak prentsaurrekoan iragarri du Espainiako Gobernuaren Ordezkaritza auzitara eramateko mehatxua. Izan ere, erakunde horri eta Barne Ministerioari "ezer ez egitea" leporatu die.
Gainera, ohartarazi du ekimen honek kalte ekonomiko handia eragiten ari zaiela merkatariei; adibide gisa M15 mugimendua jarri du, haren datuen arabera inguruko negozioei 90 milioi euroko baino gehiagoko galerak eragin zizkien.
Plaza agindurik eman ezean, erkidegoko Gobernuak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa egingo du, eta kautelazko neurriak eskatuko ditu dagokion organo judizialean. "Madrildar guztien interesen defendatzaile gisa, Gobernuaren ordezkariaren aurka edozein motatako ekintza judizialak hasteko eskubidea dugu, akzio penalak barne", ohartarazi du Garciak.