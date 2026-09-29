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La Audiencia de Barcelona aplica la amnistía a Marta Rovira (ERC) por el procés

Rovira no fue juzgada por el Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés al estar en Ginebra (Suiza) y con la derogación del delito de sedición el magistrado de la Sala II del alto tribunal, Pablo Llarena, pidió procesarla por desobediencia.
Marta Rovira
Marta Rovira, en una imagen de archivo.

Agencias | EITB

Última actualización

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido aplicar la amnistía a la exsecretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Marta Rovira en la causa del procés, en la que se la procesó por un delito de desobediencia.

En un escrito avanzado por SER Catalunya, al que ha tenido acceso EFE, el tribunal afirma que el caso de Rovira "se encuentra incluido en el marco objetivo de aplicación" de la amnistía, "sin que se concurra ninguno de los supuestos de exclusión previstos" en la ley.

Rovira no fue juzgada por el Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés al estar en Ginebra (Suiza) y con la derogación del delito de sedición el magistrado de la Sala II del alto tribunal, Pablo Llarena, pidió procesarla por desobediencia.

Al no estar aforada, el Tribunal Supremo dejó en manos de la Audiencia de Barcelona la decisión sobre si enviarla a juicio o aplicarle la amnistía.

Cataluña Juicio del Procés ERC Política

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