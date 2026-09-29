El PNV y Junts se reservan su voto a los decretos de vivienda hasta conocer los textos

El PNV y Junts han optado por reservar su sentido del voto a los dos decretos ley en materia de vivienda que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros hasta conocer el contenido de los textos que se votarán este mismo viernes en el Congreso.

Ante la difícil aritmética parlamentaria del Congreso y habida cuenta de que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que atar apoyos de formaciones divergentes como Sumar, Podemos, Junts y el PNV, el Ejecutivo ha decidido separar sus recetas en esta materia en dos textos diferentes.

Un primer decreto incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler para que se conviertan en indefinidos, demanda que exigía Sumar, pero que no cuenta con el apoyo de Junts.

El otro plasma medidas como la protección frente a los desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones y la prohibición de la compra de vivienda por parte de fondos de inversión hasta 2028.

En ese escenario, las portavoces de Junts y PNV, Miriam Nogueras y Maribel Vaquero, respectivamente, han señalado en los pasillos del Congreso que, de momento, no conocen los textos definitivos y esperarán a leerlos para pronunciarse.