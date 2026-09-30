El Azkena Rock Festival celebrará su cuarto de siglo con Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash y Wilco

El Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz ha desvelado el cartel completo de su 25ª edición, que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de junio en Mendizabala. Los nombres principales de la lista son los de Patti Smith, Bad Religion y Slash, guitarrista de Guns N’ Roses, acompañado del cantante Myles Kennedy y el grupo The Conspirators. También actuarán en la celebración del festival rockero por excelencia en Euskal Herria Marilyn Manson y Wilco.

Además, destacan en el cartel The Waterboys, que volverán tras su actuación en el ARF de 2006, 16 Horsepower, Dave Alvin & The Guilty Ones Old 97’s, Billy Bragg y American Aquarium.

John Garcia, voz original de Kyuss, también se une a la fiesta, junto a Beth Hart, Rival Sons, The Southern River Band, Parker Barrow, Cherry Poppin’ Daddies, Gran Cañón, grupo capitaneado por Carlos Tarque y Leiva y The Bird Experience, liderados por el cantante de Heath.

Michael Monroe recuperará el legado de Hanoi Rocks, y se podrá disfrutar de los directos de Billy Talent, Super 400, The Drones, Cockney Rejects, The Bevis Frondm Girls Against Boys, Foxy Shazam, Twin Temple, Bratakus, Cala Vento, The Clayton, BARRRK y Marte Lasarte.

En la carpa Trashville estarán Los Straitjackets, Micky y Los Colosos del Ritmo, Blind Rage & Violence, Bob Log III, The Cyborgs, Dead Elvis & His One Man Grave, Les Greene, The Bank Robbers, Reverend Beat-Man con Milan Slick, Bárbara y Rey, Demented Are Go, The Urban Voodoo Machine, Tear Dungeon, Wild Billy Childish & CTMF y los alaveses Old Time Spooks.

Esta edición, se estrenará en el ARF Strawhouse, nuevo escenario para música acústica y de raíces folk, country y blues. Por él pasarán Nick Lowe, Dave Hause, Lilly Hiatt, Joana Serrat y Tulsa, Deke Dickerson, Jerron “Blind Boy” Paxton, Hayseed Dixie, Peter Bruntnell y The Complete Recordings of Hezekiah.

Las entradas ya están a la venta en la web del festival.