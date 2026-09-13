Erramun Martikorena presenta en Baigorri su disco "Atzar Gaiten"

Este domingo hemos escuchado a Erramun Martikorena cantar las canciones de su último álbum, "Atzar gaiten", en Baigorri, su localidad natal. Aunque tiene problemas de salud, a sus 83 años e muestra feliz sobre el escenario. Tras recorrer durante medio siglo Euskal Herria, también Estados Unidos, hoy en día no son muchas las ocasiones en las que se puede disfrutar de su voz. Así que el público no ha fallado a la cita de esta tarde.