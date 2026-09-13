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Silvio Rodríguez enamora a Bilbao con sus canciones

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Silvio Rodriguezen kontzertua Bilbon

EITB

Última actualización

El músico cubano Silvio Rodríguez ha ofrecido este sábado un concierto en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde ha repasado parte de su trayectoria musical ante el público asistente.

Cuba Palacio Euskalduna Conciertos Música

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