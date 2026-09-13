Silvio Rodríguez enamora a Bilbao con sus canciones
El músico cubano Silvio Rodríguez ha ofrecido este sábado un concierto en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde ha repasado parte de su trayectoria musical ante el público asistente.
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El músico cubano ofreció anoche un concierto en el Liceu, previo a sus actuaciones en el Euskalduna de Bilbao los días 12 y 13 de septiembre.
En directo: Basking Beat & Bite
Basking Beat & Bite celebrará una nueva edición el próximo 29 de agosto, con conciertos simultáneos en Miami, Santiago de Chile, Helsinki y Tbilisi. La programación reunirá a cuatro propuestas de la música vasca actual: Merina Gris, Mirua, Sua e Idoia.
ETS revoluciona el parque Europa con el tema 'Badator Marijaia'
Unas 37 000 personas han asistido al concierto de la banda alavesa, que ha hecho vibrar al público con un repaso de sus grandes temas. ETS ha sorprendido a los asistentes al Parque Europa con el tema de ‘Badator Marijaia’, de Aste Nagusia.
Muere Dolly Parton, legendaria estrella de la música country
La cantante y compositora estadounidense ha fallecido a los 80 años. Llevaba unos meses difíciles y había llegado a suspender algunos conciertos.
Zea Mays, Leire Martínez, Bebe, M-Clan... todos los conciertos de Aste Nagusia
Aste Nagusia 2026 llenará Bilbao de música durante toda la semana, con una amplia programación de conciertos repartida por distintos escenarios de la ciudad. Estas son las principales actuaciones, fechas y horarios para disfrutar de la oferta musical de las fiestas.
ETS hará vibrar hoy Bilbao en la primera noche de conciertos del Parque Europa
La cita es a las 00:00 horas, dentro de la programación de Aste Nagusia y en el parque Europa. La jornada también incluirá otras propuestas musicales, entre ellas la actuación de la Banda Municipal de Bilbao, junto a Serafín Zubiri, a las 23:30 horas, en Abandoibarra.
Leire Martínez conquista a 13 000 personas en Abandoibarra
La artista donostiarra ha presentado su debut en solitario, “Historias de aquella niña”, combinando emoción y nostalgia, al recuperar también algunos de los éxitos de su etapa en La Oreja de Van Gogh.
Zea Mays hace vibrar Abandoibarra ante una multitud entregada
‘Elektrizitatea’ ha puesto a saltar y cantar al público, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados. El grupo ha contado también con invitados como Francis Díez, vocalista de Doctor Deseo, para cantar juntos ‘Corazón de tango’.
El concierto de ETS en Bilbao se traslada al 25 de agosto por la huelga de los técnicos de espectáculos
El concierto de ETS previsto inicialmente para el próximo 26 de agosto se celebrará finalmente el martes 25 de agosto, tras acordarse el cambio de fecha en coordinación entre el grupo y el Ayuntamiento de Bilbao.