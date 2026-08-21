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El concierto de ETS en Bilbao se traslada al 25 de agosto por la huelga de los técnicos de espectáculos

El concierto de ETS previsto inicialmente para el próximo 26 de agosto se celebrará finalmente el martes 25 de agosto, tras acordarse el cambio de fecha en coordinación entre el grupo y el Ayuntamiento de Bilbao.
MADRID, 24/04/2026.- Aunque recelan de la etiqueta de su oficina como "el grupo más exitoso en lengua vasca de la última década", ETS (o lo que es lo mismo, el grupo En Tol Sarmiento) es consciente de que este sábado protagonizarán "un hito" tras vender con un año de antelación el formato completo del Movistar Arena de Madrid con el euskera por bandera. EFE/ ETS (En Tol Sarmiento) // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
ETS, en una imagen promocional de archivo.
Euskaraz irakurri: ETSk Bilbon emango duen kontzertua abuztuaren 25era aurreratu dute, ikuskizunetako teknikarien greba dela eta
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EITB

Última actualización

Cambio importante en el cartel de conciertos de Aste Nagusia de Bilbao. El concierto de ETS (En Tol Sarmiento) previsto inicialmente para el próximo miércoles 26 de agosto se celebrará finalmente el martes 25 de agosto, por respeto a la jornada de huelga del sector técnico, tras acordarse el cambio de fecha entre el grupo y el Ayuntamiento de Bilbao.

Así lo han comunicado ETS y el Ayuntamiento de Bilbao a través de una nota y en redes sociales. 

En los últimos días, tras conocer de primera mano los motivos y el contexto de la convocatoria, ETS ha solicitado al Ayuntamiento de Bilbao la posibilidad de trasladar su actuación a otra fecha.

El grupo y el Ayuntamiento han trabajado durante los últimos días para estudiar las posibilidades de un cambio, y finalmente las partes han acordado adelantar el concierto al 25 de agosto.

ETS ha querido mostrar su "solidaridad y respeto" hacia la jornada de huelga convocada para el día 26 por el sector técnico de espectáculos y eventos, así como contribuir a "visibilizar" la situación y las reivindicaciones de un colectivo "imprescindible" para el desarrollo de la actividad cultural y musical.

"Detrás de cada concierto hay un enorme equipo de profesionales que hace posible que nosotros podamos subirnos a un escenario. Ante esta situación, queremos mostrar nuestro respeto y solidaridad con el sector técnico y facilitar que sus trabajadores y trabajadoras puedan ejercer libremente su derecho a huelga", ha señalado ETS en una nota. 

Música Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2026 Fiestas

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