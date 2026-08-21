El concierto de ETS en Bilbao se traslada al 25 de agosto por la huelga de los técnicos de espectáculos
Cambio importante en el cartel de conciertos de Aste Nagusia de Bilbao. El concierto de ETS (En Tol Sarmiento) previsto inicialmente para el próximo miércoles 26 de agosto se celebrará finalmente el martes 25 de agosto, por respeto a la jornada de huelga del sector técnico, tras acordarse el cambio de fecha entre el grupo y el Ayuntamiento de Bilbao.
Así lo han comunicado ETS y el Ayuntamiento de Bilbao a través de una nota y en redes sociales.
En los últimos días, tras conocer de primera mano los motivos y el contexto de la convocatoria, ETS ha solicitado al Ayuntamiento de Bilbao la posibilidad de trasladar su actuación a otra fecha.
El grupo y el Ayuntamiento han trabajado durante los últimos días para estudiar las posibilidades de un cambio, y finalmente las partes han acordado adelantar el concierto al 25 de agosto.
ETS ha querido mostrar su "solidaridad y respeto" hacia la jornada de huelga convocada para el día 26 por el sector técnico de espectáculos y eventos, así como contribuir a "visibilizar" la situación y las reivindicaciones de un colectivo "imprescindible" para el desarrollo de la actividad cultural y musical.
"Detrás de cada concierto hay un enorme equipo de profesionales que hace posible que nosotros podamos subirnos a un escenario. Ante esta situación, queremos mostrar nuestro respeto y solidaridad con el sector técnico y facilitar que sus trabajadores y trabajadoras puedan ejercer libremente su derecho a huelga", ha señalado ETS en una nota.
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