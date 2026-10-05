Posible adelanto electoral
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Sánchez realizará una declaración institucional a las 9:00 horas

La comparecencia es para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.

BOSTON, 25/09/2026.- El presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante su intervención en el fórum Harvard Kennedy School, el principal espacio de la universidad de Harvard para el debate político, dentro de su viaje a Estados Unidos.-EFE/ Borja Puig De La Bellacasa / Pool Mocloa ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Imagen de archivo de Pedro Sánchez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchezek adierazpen instituzionala egingo du 9:00etan

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a las 9:00 horas en el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.

El Ejecutivo ha informado de esa comparecencia después de un fin de semana en el que Sánchez ha analizado la situación y ha mantenido múltiples contactos con ministros y dirigentes del PSOE para recabar su opinión al respecto, que fuentes socialistas aseguran que de forma mayoritaria han sido favorables a ese adelanto.  

Si ha optado por acelerar el final de esta legislatura deberá comunicar si la fecha elegida para acudir a las urnas es la primera de las posibles, el 29 de noviembre. 

Elecciones Generales Pedro Sánchez Gobierno de España Política

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