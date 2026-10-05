Sánchez realizará una declaración institucional a las 9:00 horas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a las 9:00 horas en el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.

El Ejecutivo ha informado de esa comparecencia después de un fin de semana en el que Sánchez ha analizado la situación y ha mantenido múltiples contactos con ministros y dirigentes del PSOE para recabar su opinión al respecto, que fuentes socialistas aseguran que de forma mayoritaria han sido favorables a ese adelanto.

Si ha optado por acelerar el final de esta legislatura deberá comunicar si la fecha elegida para acudir a las urnas es la primera de las posibles, el 29 de noviembre.