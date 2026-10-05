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Sanchezek adierazpen instituzionala egingo du 09:00etan
Kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuei ezezkoa eman ostean, hauteskunde orokorrak aurreratzea erabaki duen argitzeko egingo du agerraldia.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egingo du gaur, astelehena, 09:00etan, Moncloa jauregian, hauteskunde orokorrak aurreratzea erabaki duen ala ez argitzeko, Kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ostean.
Sanchezek hausnarketarako baliatu du asteburua, eta egoera aztertu du ministroekin eta PSOEko buruzagiekin.
Legegintzaldiaren amaiera azkartzea erabaki badu, azaroaren 29a izango litzateke aukeratutako data.
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