Hauteskundeak aurreratzeko aukera
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek adierazpen instituzionala egingo du 09:00etan

Kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuei ezezkoa eman ostean, hauteskunde orokorrak aurreratzea erabaki duen argitzeko egingo du agerraldia.

BOSTON, 25/09/2026.- El presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante su intervención en el fórum Harvard Kennedy School, el principal espacio de la universidad de Harvard para el debate político, dentro de su viaje a Estados Unidos.-EFE/ Borja Puig De La Bellacasa / Pool Mocloa ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Pedro Sanchezen artxiboko irudia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egingo du gaur, astelehena, 09:00etan, Moncloa jauregian, hauteskunde orokorrak aurreratzea erabaki duen ala ez argitzeko, Kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ostean.

Sanchezek hausnarketarako baliatu du asteburua, eta egoera aztertu du ministroekin eta PSOEko buruzagiekin.

Legegintzaldiaren amaiera azkartzea erabaki badu, azaroaren 29a izango litzateke aukeratutako data.

Hauteskunde Orokorrak Pedro Sanchez Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X