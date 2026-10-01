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Korrontzi reunirá 80 grupos de danzas en febrero en el BEC

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Korrontzik 80 dantza talde batuko ditu otsailean BECen

Última actualización

El espectáculo "Korrontzi. Mundua dantzan" se celebrará el 13 de febrero en el Bizkaia Arena. Las entradas ya están a la venta y EITB grabará el espectáculo.  

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