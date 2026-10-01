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Estos son los cambios en la normativa de la DGT que han entrado en vigor este 1 de octubre

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauek dira urriaren 1ean indarrean sartu diren DGTren araudiko aldaketak

EITB

Última actualización

Las nuevas normas de la DGT que han entrado en vigor afectan a quienes van en coche, moto o patinete eléctrico. En el siguiente vídeo de dos minutos, te resumimos los cambios más importantes a tener en cuenta para evitar una multa. 

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