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Estos son los cambios en la normativa de la DGT que han entrado en vigor este 1 de octubre
Euskaraz irakurri: Hauek dira urriaren 1ean indarrean sartu diren DGTren araudiko aldaketak
Las nuevas normas de la DGT que han entrado en vigor afectan a quienes van en coche, moto o patinete eléctrico. En el siguiente vídeo de dos minutos, te resumimos los cambios más importantes a tener en cuenta para evitar una multa.
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