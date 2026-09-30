Dos heridos graves al colisionar dos vehículos en Balmaseda

Dos personas han resultado heridas de gravedad y trasladadas en ambulancia al Hospital de Cruces al colisionar dos vehículos en la carretera BI-636, a la altura de Balmaseda (Bizkaia).

Este accidente en el corredor del Cadagua, que se ha producido pasadas las 13:00 horas en dirección hacia Burgos, ha provocado el corte de la carretera hasta las tres de la tarde.

La colisión ha sido fronto-lateral, al incorporarse uno de los vehículos a la carretera BI-636, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.