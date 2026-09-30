Zupiria defiende la actuación de los agentes en Hondarribia y destaca era una situación de "mucho riesgo"

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que los agentes implicados en el suceso ocurrido el lunes en Hondarribia (Gipuzkoa) actuaron "según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer".



Zupiria se ha referido a este suceso, en el que un policía municipal mató con su arma reglamentaria a un ciudadano senegalés armado con un cuchillo que intentó agredir a una ertzaina, en declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en una comisión del Parlamento Vasco.



El consejero, quien ha manifestado sus condolencias a la familia del fallecido y a la comunidad senegalesa, ha explicado que la Ertzaintza está investigando el suceso y que será un juzgado de Irun el que deberá establecer "si ha existido o no algún ilícito penal en las actuaciones".



En cualquier caso, ha afirmado que la raza de la víctima y su origen extranjero no guardan relación alguna con la actuación de los agentes, que en muchas ocasiones se enfrentan a situaciones de riesgo con personas que padecen enfermedades mentales o adicciones con independencia de su origen.



El consejero ha asegurado que el lunes en Hondarribia se produjo una situación de "mucho riesgo" cuando una persona armada con un cuchillo deambulaba por las calles amenazando a los viandantes.



"Ni la policía municipal ni la Ertzaintza pueden permitir que una persona deambule por el centro de una ciudad amenazando a la gente y creando situaciones de mucho riesgo", ha añadido Zupiria.



A su juicio, ante una situación de "gran riesgo", los ertzainas y policías municipales que se encontraban en el lugar "actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer".