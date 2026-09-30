Zupiriak defendatu egin du poliziek Hondarribian izan zuten jokabidea, eta "arrisku handiko" egoera zela esan du
Segurtasun sailburuak azpimarratu duenez, agenteek "ezin dute onartu pertsona bat herri baten erdigunean jendea mehatxatzen ibiltzea", eta "jasotako prestakuntzaren arabera" jardun zuten.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak asteazken honetan adierazi duenez, astelehenean Hondarribian (Gipuzkoa) izandako gertakariarekin zerikusia izan zuten agenteek "beren iritziaren eta jasotako prestakuntzak adierazten duenaren arabera" jardun zuten.
Hondarribiako udaltzain batek herritar senegaldar bat hil zuen astelehenean ertzain bati eraso egiten saiatu zelako, eta gaiari buruzko adierazpenak egin ditu sailburuak Eusko Legebiltzarreko batzorde batean parte hartu aurretik.
Sailburuak doluminak eman dizkie hildakoaren familiari eta senegaldar komunitateari, eta azaldu du Ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela, eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela arau hausteren bat izan ote zen.
Nolanahi ere, nabarmendu du biktimaren arrazak eta jatorriak ez zutela inolako loturarik izan agenteen jokabidearekin, eta askotan egin behar izaten dietela aurre gaixotasun mentalak edo adikzioak dituzten pertsonei, jatorria edozein dela ere.
Sailburuaren arabera, astelehenean, "arrisku handiko" egoera bat gertatu zen Hondarribian, aizto bat zeraman pertsona bat jendea mehatxatzen ari zelako.
"Ez Udaltzaingoak ez Ertzaintzak ezin diote utzi pertsona bati hiri baten erdigunetik ibiltzea jendea mehatxatuz eta arrisku handiko egoerak sortuz", gaineratu du Zupiriak.
Haren ustez, "arrisku handiko" egoera baten aurrean, bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek "beren ustez eta jasotako prestakuntzak dioenaren arabera jokatu zuten".