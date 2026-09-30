Kongresuko taldeak argitzen hasi dira etxebizitzari buruzko dekretuei emango dieten botoa
Diputatuen Kongresuaren osoko bilkurak ostiralean bozkatuko ditu Espainiako Gobernuak onartutako etxebizitzari buruzko bi dekretuak, bakoitza bere aldetik. Zer egingo dute taldeek?
Espainiako Gobernuak bi dekretu eramango ditu ostiral honetan Diputatuen Kongresura. Lehenengoa dagoeneko argitaratu da Espainiako Aldizkari Ofizialean. Bigarrenak, Sumarren alokairuak automatikoki luzatzeko proposamenarekin, bihar argitaratuko da, ostegunarekin, eta zailago du Kongresuko babesa lortzea.
Jakina da PSOEk eta Sumarrek, Espainiako Gobernua osatzen duten bi alderdiek, baiezko botoa emango dietela. Haiek hitzartu dute, bi dekretu banatuen formulan.
Zer egingo dute Espainiako Gobernuko kideek etxebizitzaren dekretuen bozketetan?
Euskal alderdiek ez dute bere botoa oraindik zehaztu. Lehenengo dekretuak sasoiko alokairuak arautzen ditu, EH Bilduk eta EAJk eskatzen dutenez. Gainera, alokairu-kontratuen ezohiko luzapenaren kasuan, ezin direla zorretan egon zehazten du, EAJren eskaria kontuan hartuta. Hala ere, ez du aipatzen Lurzoruaren Legearen erreforma, jeltzaleek eskatu bezala.
Bestalde, bigarren dekretuan aintzat hartutako luzapen automatikoa EH Bilduk eskatu duen neurria da. Gainera, koalizioak "adostasunak lortzeko ahaleginak egitea" aipatu du, eta EAJ kritikatu du etxebizitza legeen aurka bozkatzeagatik. Maribel Vaquero jeltzaleen Kongresuko bozeramaileak, bestalde, ziurtatu zuen ez dutela iritzirik emango bi testuak erabat ezagutu arte, eta dagoeneko lehenengoaren alde egiteko prest agertu da.
Gainerako kideei dagokienez, ERCk bi dekretuen alde bozkatuko duela baieztatu du, baina "ez dira nahikoak" iritzita. Oriol Junqueras liderraren arabera, Gobernuaren neurriak "askoz haratago" joan beharko lirateke, baina errepublikanoen babesa izango dute. Ondoren, Gabriel Rufian bozeramaileak zehaztu du taldeak "azken komara arte" begiratuko duela, bere botoa erabaki aurretik.
Juntsek ere ez du argitu zein izango den bere jarrera. Miriam Nogueras Kongresuko bozeramailearen arabera, ez dute erabakia hartuko testuak aztertu arte. Lehenengo dekretuak Juntsek planteatutako neurri batzuk jasotzen ditu. Nolanahi ere, dekretuan Hiri Errentamenduen Legearen erreforma sartzea kritikatu du, arau hori dagoeneko lege-proiektu gisa izapidetzen ari delako.
Podemosek ez du ofizialki bere botoaren berri eman, baina bi dekreturen tramitazioaren aurka agertu da, mobilizazioei eusteko "tranpa" bat delakoan. Hori dela eta, horiek erretiratzeko eta "egiturazko neurriak" dituen dekretu oso bat ekartzeko eskatu dio Gobernuari.
BNGk kritikatu du bi dekretu desberdin aurkeztea, baina biak babestuko dituela baieztatu du.
Compromisen ustez, etsigarria da bi dekretu egotea, eta "letra txikia" irakurriko du. Besteak beste, jabeei hobari fiskalak ematea kritikatu du. Ez du bere botoaren berri eman.
Coalicion Canariak ere ez du bere botoa jakinarazi. Berak nahi bezala, etxegabetzeen aurkako neurriak jasotzen ditu, baina eskatu du "jabe txikiak" ez zigortzeko.
Zer diote oposizioko alderdiek etxebizitza dekretuez?
Oposizioan, nomalean aurretik botoa zehazten ez badu ere, oraingoan PPk dekretuen aurka bozkatuko duela baieztatu du. Alberto Nuñez Feijooren esanetan, dekretuekin, pertsona ahulek ezingo dute etxebizitzarik alokatu, inork ez duelako errentan eman nahi izango.
Voxek ere aurka bozkatuko du, dekretuek "eskaintza gutxiago" eta "eskaera gehiago" sortuko dituztelako.