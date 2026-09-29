EAJk eta Juntsek ez dute jakinaraziko zer bozkatuko duten etxebizitza dekretuen testuak ezagutu arte
Bi dekretuak ostiral honetan bozkatuko dituzte Kongresuan.
EAJk eta Juntsek adierazi dute ez dutela jakinaraziko zer bozkatuko duten Ministroen Kontseiluak astearte honetan onartu dituen etxebizitza arloko bi lege dekretuen harira, ostiral honetan bertan Kongresuan bozkatuko diren testuen edukia ezagutu arte.
Kongresuko aritmetika parlamentario zaila ikusita, eta Pedro Sanchezen Gobernuak Sumar, Podemos, Junts eta EAJ bezalako alderdi dibergenteen babesak lotu behar dituela kontuan hartuta, Gobernuak bi testu desberdinetan banatu ditu etxebizitzaren arazoari aurre egiteko bere proposamenak.
Lehen dekretu batek alokairu-kontratuak automatikoki luzatzea jasotzen du, kontratu horiek mugagabe bihur daitezen. Eskaera hori Sumarrek eskatzen zuen, baina ez du Juntsen babesik.
Besteak honako neurri hauek jasotzen ditu: 2030era arteko etxegabetzeen aurkako babesa, denboraldiko eta geletako alokairuaren erregulazioa eta inbertsio-funtsek 2028ra arte etxebizitzak erosteko debekua.
Testuinguru horretan, Miriam Nogueras eta Maribel Vaquero Junts eta EAJko bozeramaileek Kongresuko korridoreetan adierazi dutenez, oraingoz ez dituzte behin betiko testuak ezagutzen, eta irakurri arte itxarongo dute iritzia emateko.