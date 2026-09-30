Etxejabeak alokairua berritzen ez badu, 12 hilabeteko kalte-ordaina ordaindu beharko du, etxebizitzaren bigarren dekretuaren arabera
Espainiako Gobernuak bihar argitaratuko du Espainiako Aldizkari Ofizialean Etxebizitzari buruzko bigarren dekretua: alokairu-kontratuen luzapen automatikoa eta maizterrarentzako kalte-ordaina jasoko ditu, etxejabeak kontratua ez berritzea erabakitzen badu aurreikusitako salbuespenetako bati heldu gabe.
Etxebizitzari buruzko bigarren dekretua Espainiako Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratzea egun bat atzeratu da eta alokairu-kontratuekin jarraitzeko araubide berri bat jasoko du. Neurriak Hiri Errentamenduen Legearen (HEL) 10. artikulua aldatzen du, eta kontratuak automatikoki luzatzea ezartzen du, nahitaezko gutxieneko epea bete ondoren.
Pablo Bustinduy Eskubide Sozial, Kontsumo eta 2030 Agendarako ministroak azaldu duenez, kontratu bat ez berritzeko arrazoi justifikatuak jabeak etxea bizitzeko behar izatea izango litzateke, senide bat edo antzekoren bat bertan bizi dadin. "Kontratu hori berritu nahi ez badu, kalte-ordaina eman beharko du", adierazi du. Kontsumoko titularrak adierazi duenez, lan-harremanen antzeko mekanismoa da. "Kaleratzen bazaituzte, kalte-ordaina eman behar dizute, justifikatutako arrazoirik ez badago", adierazi du.
Ministroak Espainian alokairuaren merkatua eraldatzeko neurri gisa aurkeztu du neurri hori, maizterrei "ziurtasuna eta segurtasuna emateko", kontratua noiz amaituko den jakiteko "antsietatearekin amaitzeko" eta etxejabeak maizterra alokairuaren truke % 40 gehiago kobratzeko edo pisu turistiko bat jartzeko botatzen duen egoerak saihesteko.
"Nor dago honen aurka? Zein da honen aurka egiteko arrazoia? Zein interes defendatzen du eredu honen aurka dagoen norbaitek?", esan du Bustinduyk.
Zehazki, kontratuak iraupen bereko ondoz ondoko aldietan luzatuko dira, alderdietako batek ere ez badu jakinarazten ez dituela berritu nahi. Jabea pertsona fisikoa denean, gutxienez bost urtekoa izango da, eta pertsona juridikoa denean, berriz, zazpi urtekoa.
Kontratuarekin jarraitu nahi ez duen jabeak gutxienez sei hilabete lehenago jakinarazi beharko du. Maizterrarentzat, ezarritako epea bi hilabetekoa izango da.
Kalte-ordaina
Erregimen berriak aukera emango dio jabeari alokairua ez berritzeko arrazoi jakin bat alegatu gabe, baina maizterra ekonomikoki konpentsatu beharko du. Kalte-ordaina gutxienez 12 hileko errentakoa izango da, eta alokairuaren prezioen erreferentziako estatuko sistemaren arabera antzeko ezaugarriak dituen etxebizitza baten prezioa erreferentziatzat hartuta kalkulatuko da.
Gainera, konpentsazioa ezingo da izan errentariak etxebizitzan eman duen urte bakoitzeko hileko bat baino txikiagoa.
Dekretuak hainbat egoera ezartzen ditu jabeak kalte-ordain hori ez ordaintzeko. Horien artean dago etxebizitza norberaren, ezkontidearen edo bigarren mailarainoko senideen erabilerarako berreskuratzeko beharra.
Salbuetsita gera daiteke, halaber, maizterra urtean sei hilabete baino gehiago etxebizitzan bizi ez bada, justifikatutako arrazoirik gabe, udalerri berean beste bizileku egoki bat badu edo bost edo zazpi urteko kontratu berri bat formalizatzen bada, prezio arautuarekin.
Arauak, halaber, jabearen kalteberatasun-egoera egiaztatua jasotzen du salbuespen-arrazoi gisa. Kasu horietan, ez berritzearen jakinarazpenean justifikatu beharko da arrazoia.
Dekretua bihar argitaratuko da
Espainiako Gobernuak egun bat atzeratu du etxebizitzari buruzko bigarren dekretuaren argitalpena, hasiera batean gaurko aurreikusita baitzegoen. Gobernuak arazo tekniko eta juridikoei egotzi die atzerapena, eta testua idatzita dagoela adierazi du.
Alokairuen luzapen automatikoa dekretuaren negoziazioaren puntu nagusietako bat izan da, baita Maizterren Sindikatuaren aldarrikapen nagusietako bat ere, Madrilgo Puerta del Solen jarritako etxebizitzaren kanpaldian.