Gasolinak urteko maximoetan jarraitzen du 20 zentimoko beherapena indarrean sartu aurretik
Gasolinaren prezioak gora egiten jarraitzen du gasolina-zerbitzuguneetan, Espainiako Gobernuak onartutako beherapen fiskal berria indarrean sartu baino lehen. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren azken erregistroaren arabera (astearteari dagokiona), gasolina litroa 1,934 eurotan ordaintzen zen batez beste, urteko preziorik altuena.
Zenbatekoa % 0,4 igo da aurreko astearekin alderatuta, eta % 11,6 abuztuaren 31rekin alderatuta. Irailetik 29ra bitartean, gasolinaren batez besteko prezioa litroko 1,88 eurokoa izan da.
Beherapena 20 zentimokoa izango da urrian
Krisiaren aurkako neurrien pakete berriak litroko 20 zentimoko beherapena ezarriko du urrian, bai gasolinaren kasuan, bai gasolioaren kasuan.
Hala ere, kopuru horiek KPIaren bilakaeraren arabera alda daitezke. Iraileko KPIa aurreko urtekoa baino % 15 handiagoa bada, beherapena 20 zentimokoa izango da azaroan eta 13 zentimokoa abenduan. Deskontua 20 zentimokoa izan liteke abenduan ere, urriko KPIak muga hori gainditzen badu.
Carlos Cuerpo presidenteorde eta Ekonomia ministroak adierazi duenez, krisiaren aurkako hiru dekretuek 12.000 milioi euroko kostua izango dute.
Diesela 1,93 euro inguruan egonkortu da
Gasolioa, berriz, litroko 1,928 euroan ordaintzen zen batez beste astearte honetan, astebete lehenago baino % 0,3 gutxiago.
Abuztuaren 31ko datuekin alderatuta, dieselaren prezioa % 4,1 igo da. Iranen gerra hasi zenetik, otsailaren 28tik, gasolina % 30,6 eta gasolioa % 34,1 garestitu dira, Mitecoren datuen arabera.
Garraiolariek uste dute neurriak ez direla nahikoak
Espainiako Garraio Elkarteen Federazio Nazionalak (Fenadismer) laguntzak zuzenean garraiolarientzat izatea eskatu du.
Salgaien Garraioaren Espainiako Konfederazioaren (CETM) iritziz, bestalde, "ez dira nahikoak" urrirako, azarorako eta abendurako aurreikusitako hidrokarburoen gaineko zergaren deskontuak.