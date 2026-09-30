La gasolina sigue en máximos del año antes de que entre en vigor la rebaja de 20 céntimos

La gasolina mantiene su escalada de precios en las estaciones de servicio justo antes de que entre en vigor la nueva rebaja fiscal aprobada por el Gobierno español. Según el último registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondiente al martes, el litro de gasolina se pagaba de media a 1,934 euros, el precio más alto del año.

El importe supone un incremento del 0,4 % respecto a la semana anterior y del 11,6 % en comparación con el 31 de agosto. En lo que va de septiembre, hasta el día 29, el precio medio de la gasolina se sitúa en 1,88 euros por litro.