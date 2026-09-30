La gasolina sigue en máximos del año antes de que entre en vigor la rebaja de 20 céntimos
La gasolina mantiene su escalada de precios en las estaciones de servicio justo antes de que entre en vigor la nueva rebaja fiscal aprobada por el Gobierno español. Según el último registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondiente al martes, el litro de gasolina se pagaba de media a 1,934 euros, el precio más alto del año.
El importe supone un incremento del 0,4 % respecto a la semana anterior y del 11,6 % en comparación con el 31 de agosto. En lo que va de septiembre, hasta el día 29, el precio medio de la gasolina se sitúa en 1,88 euros por litro.
La rebaja será de 20 céntimos en octubre
El nuevo paquete de medidas anticrisis establece una rebaja de 20 céntimos por litro en octubre, tanto para la gasolina como para el gasóleo. El descuento se reducirá posteriormente a 13 céntimos en noviembre y a 6 céntimos en diciembre.
No obstante, estas cantidades podrían variar en función de la evolución del IPC. Si el IPC de septiembre supera en un 15 % el registrado un año antes, la rebaja se mantendrá en 20 céntimos en noviembre y será de 13 céntimos en diciembre. El descuento podría mantenerse también en 20 céntimos en diciembre si el IPC de octubre supera igualmente ese umbral.
El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha cifrado en más de 12 000 millones de euros el coste conjunto de los tres decretos del paquete anticrisis.
El diésel se estabiliza en torno a 1,93 euros
El gasóleo, por su parte, se pagaba este martes a una media de 1,928 euros por litro, un 0,3 % menos que una semana antes. Aunque el precio se ha estabilizado, continúa por encima de los niveles registrados en meses anteriores.
Respecto al 31 de agosto, el precio del diésel ha aumentado un 4,1 %. Desde el inicio de la guerra en Irán, el 28 de febrero, la gasolina se ha encarecido un 30,6 % y el gasóleo un 34,1 %, según los datos del Miteco.
Los transportistas consideran insuficientes las medidas
Las organizaciones del transporte han mostrado su disconformidad con el nuevo paquete. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) reclama que las ayudas se dirijan directamente a los transportistas.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), por su parte, considera "claramente insuficientes" los descuentos del impuesto de hidrocarburos previstos para octubre, noviembre y diciembre.