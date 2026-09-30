Será noticia: decretos de vivienda, pleno de política general en Bizkaia y ‘Eusko lur gainean zutunik’

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 30 de septiembre de 2026:

- Decretos de vivienda: Tras la aprobación de los decretos por parte del Gobierno español, que prohíbe la compra de pisos a fondos buitre, hemos querido saber más sobre estas entidades.

- Pleno de política general de Bizkaia: Las Juntas de Bizkaia celebran el último pleno de política general de este mandato. Se espera que la diputada general, Elixabete Etxanobe, dé cuenta de los compromisos cumplidos desde que asumió el cargo en 2023 y ofrezca algunas pinceladas de cara a sus intenciones en esta recta final, antes de celebrarse las elecciones forales previstas para mayo del año que viene.

- ‘Eusko lur gainean zutunik’: Presentación del documental en la sede de EITB en Bilbao, con la presencia del lehendakari Imanol Pradales. El documental celebra el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco del lehendakari José Antonio Agirre.