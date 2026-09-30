EAJk Ramiro Gonzalez proposatu du laugarren aldiz Arabako ahaldun nagusi izateko hautagai
Egungo ahaldun nagusiak agintaldia errepikatuz gero, 15 urte baino gehiago emango lituzke karguan. ABBk Gonzalezen "esperientzia eta ibilbide instituzionala" azpimarratu ditu, baita "Arabako errealitateari buruz duen ezagutza" ere.
Araba Buru Batzarrak (ABB) Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusi izateko eta Irma Basterra Arabako Batzar Nagusietako presidente izateko hautagai izatea proposatu die Arabako EAJko afiliatuei, 2027ko foru hauteskundeei begira.
Gonzalezek, horrela, Arabako Foru Aldundiaren buru laugarren agintaldia betetzea izango du helburu. 2015etik da ahaldun nagusia. 2019an kargua berritu zuen eta 2023an EAJren hautagai izan zen berriro. Azken hauteskundeen ondoren, gehiengo soilez izendatu zuten, EAJren eta PSE-EEren babesarekin, eta gutxiengoan gobernatu du legegintzaldi honetan.
ABBk Gonzalezen esperientzia eta ibilbide instituzionala nabarmendu ditu, baita Arabako errealitatearen ezagutza ere. Haren agintaldietan jarduera ekonomikoa eta enplegua sustatzea, industria-sarea indartzea, gizarte- eta zaintza-politikak, lurralde-kohesioa eta azpiegiturak hobetzea izan dira, besteak beste, lehentasunak.
Alderdi jeltzaleak, halaber, elkarrizketa eta erakundeen arteko lankidetza bultzatu izana nabarmendu du, Arabako proiektu estrategikoei aurre egiteko tresna gisa.
Hiru hamarkada baino gehiagoko ibilbidea abokatu gisa
Ramiro Gonzalez Zuzenbidean lizentziatua da eta hiru hamarkada baino gehiago daramatza abokatu lanetan, batez ere Zuzenbide Zibilean eta Merkataritza Zuzenbidean.
2007an hasi zuen ibilbide politikoa, EAJren prokuradore gisa Arabako Batzar Nagusietan. Bertan, talde junteroan lau legegintzalditan aritu zen. Halaber, Vitoria-Gasteizko Hiri Berroneratze Agentziaren Administrazio Kontseiluko kide izan zen 2003tik 2009ra, eta Ensanche XXI sozietate urbanistikoko kontseilaria 2009tik 2011ra.
2015ean aukeratu zuten Arabako ahaldun nagusi eta ordutik kargu horretan jarraitzen du.
Irma Basterra Batzar Nagusietako presidente izateko proposamena
ABBk Irma Basterra ere proposatu du Arabako Batzar Nagusietako presidente izateko. Basterra foru ganberako presidentea da gaur egun, eta EAJk haren esperientzia nabarmendu du administrazio publikoan eta Arabako lurralde-garapenean.
Basterra Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatua da. 2007tik 2016ra Zabaia Landa Garapeneko Elkarteko gerentea izan zen, eta, ondoren, Landa eta Itsasertz Garapeneko eta Europako Politiketako zuzendaria izan zen Eusko Jaurlaritzan. 2019an, Arabako Foru Aldundiko Lurralde Orekako foru diputatu kargua hartu zuen.
ABBren proposamena EAJren barne-prozesuaren barruan aztertuko dute orain, eta Arabako afiliatuek parte hartuko dute 2027ko foru hauteskundeetarako behin betiko hautagaiak zehazteko.