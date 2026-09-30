La plataforma Justizia Iker Aranarentzat —creada en solidaridad con el joven que perdió un testículo por una bala de foam lanzada por la Ertzaintza— ha denunciado este miercoles que el juzgado ha rechazado investigar como acusado al mando superior del ertzaina que disparó el proyectil contra el joven durante el desalojo del gaztetxe Etxarri de Rekalde, el 3 de abril de 2025.

Así lo ha anunciado la plataforma Justizia Aranarentzat (Justicia para Arana), concentrada este miércoles frente a los juzgados de Bilbao, con motivo de la declaración "sólo como testigo" del mando directo del agente de la Ertzaintza que confesó haber sido el autor del disparo, según ha informado en un comunicado.

La plataforma ha denunciado que el juzgado ha desestimado investigar a este mando policial, tal y como solicitaron desde la acusación particular, como "responsable directo de dar las órdenes que produjeron el disparo".

Esa negativa supone, según la plataforma, "cerrar la puerta a que se puedan investigar responsabilidades más allá del autor del disparo".

En este sentido, ha exigido esclarecer todas las responsabilidades, "no sólo del ertzaina que disparó, sino también de los mandos policiales y políticos que organizaron el dispositivo y dieron las órdenes aquel día".