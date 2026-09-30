EHU desarrolla un dispositivo para detectar la burundanga en bebidas en apenas 10 minutos
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha desarrollado un dispositivo para detectar la droga conocida como burundanga en bebidas en apenas 10 minutos, un sistema "portátil y de bajo coste" que abre una vía para realizar análisis preliminares in situ sin necesidad de equipos de laboratorio
Según ha indicado el centro universitario en un comunicado, el grupo "Microfluidics Cluster EHU" desarrolla un sistema microfluídico, que permite detectar visualmente la escopolamina de forma rápida y sencilla.
La investigadora de la Euskal EHU Isabel Poves ha desarrollado un dispositivo microfluídico basado en papel que ofrece un método rápido, fiable y fácil de usar para la detección de la escopolamina y de compuestos relacionados.
Este sistema, portátil y de bajo coste, ofrece un resultado visual en unos 10 minutos y abre una vía para realizar análisis preliminares in situ sin necesidad de equipos de laboratorio.
La plataforma supone un avance significativo hacia la detección práctica de agentes utilizados en agresiones por sumisión química, han asegurado, al tiempo que han indicado que las agresiones sexuales facilitadas por drogas, como la escopolamina (popularmente conocida como burundanga), constituyen un "grave problema de salud pública y forense".
Esta sustancia es especialmente peligrosa debido a sus potentes efectos amnésicos, sedantes y alucinógenos, a lo que se suma su ausencia de color, olor y sabor, lo que impide su reconocimiento cuando se ingiere.