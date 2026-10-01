Será noticia: decreto de vivienda, novedades de la DGT y abortos voluntarios en Osakidetza

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 1 de octubre de 2026:

- Segundo decreto de vivienda: El segundo decreto de vivienda, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha retrasado previsiblemente al día de hoy, incorporará un nuevo régimen para la continuidad de los contratos de alquiler. La medida modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y establece la prórroga automática de los contratos una vez cumplido el periodo mínimo obligatorio.

- Nuevo código de circulación de la DGT: Los motoristas deberán usar guantes y se prohibirá circular con chancletas o sandalias. También se prevén medidas para proteger a los ciclistas.

- Abortos voluntarios en Osakidetza: Osakidetza va a comenzar a atender desde este jueves, con sus propios recursos y de manera progresiva en sus centros de salud y hospitales, a las mujeres que, a petición propia, deseen interrumpir voluntariamente el embarazo, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.