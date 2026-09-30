Muere una joven que resultó herida en el festejo del toro ensogado de Lodosa

El Ayuntamiento de Lodosa ha informado que la joven de Laguardia que resultó herida el pasado domingo durante la actividad del toro con soga ha fallecido este miércoles, y ha decretado dos días de luto y las banderas ondearán a media asta en señal de duelo y respeto.

El domingo, uno de los animales que participaba en la actividad embistió contra la zona del vallado en el que se encontraba la joven, que resultó herida de gravedad, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, donde ha fallecido.

En el comunicado difundido a través de redes sociales, el Consistorio del municipio navarro muestra su "más profundo pesar ante esta pérdida que ha provocado un inmenso dolor en Lodosa" y traslada, en nombre de la corporación y de toda la ciudadanía de Lodosa, sus condolencias, solidaridad y cariño, a los familiares, seres queridos y personas allegadas a la joven fallecida.

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que arrope a la familia de la joven, ligada a Lodosa a través de la Peña Lodosa por el Toro de la que era socia y que acompañen a sus seres queridos en un momento tan doloroso.